Річна інфляція у Венесуелі перевищила 6000%

Якщо нинішня швидкість зростання цін збережеться, то інфляція може скласти 131985% в 2018 році.

Рівень накопиченої інфляції у Венесуелі за період з лютого 2017 року по лютий 2018 виріс на 6147 відсотків.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на комісію з фінансів національної асамблеї країни.

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Згідно з доповіддю відомства, у лютому цього року рівень інфляції сягнув 80%, а з грудня 2017 року по лютий поточного перевищив 231%.

"Якщо така експоненційна швидкість росту цін збережеться, то приготуйтеся до інфляції в 131985% в 2018 році", - цитує Reuters економіста Анджела Альварадо.

Раніше повідомлялося, що інфляція в Венесуелі в річному вираженні за період з січня 2017 року по січень 2018-го склала 4068%.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило довгострокові рейтинги емітента в іноземній і національній валютах Венесуели до найнижчої позначки "C" з рівня "Caa3". У той же час прогноз рейтингів змінено з негативного на стабільний.