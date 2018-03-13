Річна інфляція у Венесуелі перевищила 6000%
Рівень накопиченої інфляції у Венесуелі за період з лютого 2017 року по лютий 2018 виріс на 6147 відсотків.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на комісію з фінансів національної асамблеї країни.
Читайте такожТепер заживуть: Венесуела запустила свою криптовалюту
Згідно з доповіддю відомства, у лютому цього року рівень інфляції сягнув 80%, а з грудня 2017 року по лютий поточного перевищив 231%.
"Якщо така експоненційна швидкість росту цін збережеться, то приготуйтеся до інфляції в 131985% в 2018 році", - цитує Reuters економіста Анджела Альварадо.
Раніше повідомлялося, що інфляція в Венесуелі в річному вираженні за період з січня 2017 року по січень 2018-го склала 4068%.
Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило довгострокові рейтинги емітента в іноземній і національній валютах Венесуели до найнижчої позначки "C" з рівня "Caa3". У той же час прогноз рейтингів змінено з негативного на стабільний.