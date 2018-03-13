Інфляція в Україні в лютому залишилася вищою за прогноз - НБУ

Це зумовлено насамперед більш істотним, ніж очікувалося, подорожчанням сирих продуктів харчування і палива.

Фактична інфляція в Україні в лютому в річному вимірі залишилася трохи вищою за прогноз, опублікований в Інфляційному звіті Національного банку України за січень 2018 року.

Про це йдеться в коментарі НБУ щодо даних Державної служби статистики України про сповільнення споживчої інфляції в лютому в річному вимірі до 14% з 14,1% місяцем раніше.

Нацбанк зазначив, що це зумовлено насамперед більш істотним, ніж очікувалося, подорожчанням сирих продуктів харчування і палива.

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«В цілому поточна динаміка споживчої інфляції і її складових свідчить про збереження значного інфляційного тиску. Водночас його посиленню в лютому протидіяло зміцнення гривні, яке триває і в першій половині березня», - йдеться в коментарі.

Нацбанк зазначив, що поки що монетарні умови є досить жорсткими, щоб забезпечити поступове зниження споживчої інфляції і її повернення в цільовий діапазон у середині 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 2 березня підвищив облікову ставку до 17% річних, при цьому ставку було підвищено четвертий раз поспіль - після підвищення до 16% в січні, 14,5% у грудні і 13,5% - у жовтні 2017 року.

Максимальна історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в лютому 2018 року порівняно з лютим 2017 року сповільнилася до 14% з 14,11% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує зниження інфляції в Україні на кінець 2018 року до 8,9%, що практично відповідає урядовому прогнозу на рівні 9%.

За поточними прогнозами Міжнародного валютного фонду і Світового банку, інфляція в Україні в поточному році сповільниться до 7%.