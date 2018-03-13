Страхова компанія Ярославського "ІНГО-Україна" прийняла в 2017 1 млрд. грн. страхових платежів

За підсумками 2017 року АСК "ІНГО- Україна", що належить групі DCH Олександра Ярославського, зібрала страхових платежів на суму 1 064,5 млн. грн, повідомила прес-служба компанії. Відповідно до Закону України "Про страхування" страховий платіж (страхова премія, страховий внесок) - це сума грошей, яку страхувальник (клієнт) виплачує страховику (страховій компанії) згідно з договором.

Компанія націлена на подальше зростання і зміцнення ринкових позицій.

"На тлі високого рівня невизначеності та ризиків в економіці, АСК "ІНГО Україна" збільшила свої фінансові результати в рамках встановлених цілей, - зазначив Ігор Гордієнко, голова правління, - позитивну динаміку компанія демонструє вже протягом декількох років. Тому наша поточна задача - подальший розвиток операційного середовища для прибуткового зростання протягом тривалого періоду".

"ІНГО Україна" повідомила, що збір страхових премій в 2017 році збільшився на 17,1% в порівнянні з 2016 роком. У структурі зібраних страхових платежів на транспортне страхування припадає 560 млн грн.; на комплексне страхування відповідальності і майна - понад 350 млн грн.; на особисті види страхування - 154 млн грн. Загальний обсяг страхових премій за підсумками минулого року склав 1064,5 млн. грн.

Виплати компанії в 2017 році за врегульованими 86 тис. страхових подій перевищили 540 млн грн, що на 50% більше, ніж в 2016 році.

У 2017 році АСК "ІНГО Україна" реалізувала низку проектів з модернізації своєї IT-інфраструктури з метою створення нових клієнтських сервісів і перекладу бізнес-процесів на цифрові платформи.

"У найближчі роки компанія продовжить розвивати корпоративні IT в галузы управління даними, розвитку бізнес-процесів, архітектури програмних додатків, технічної архітектури та інформаційної безпеки", - повідомив Ігор Гордієнко.

Нагадаємо, що з 2017 року Акціонерна страхова компанія "ІНГО Україна" входить до складу групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського. АСК "ІНГО Україна" працює на ринку понад 20 років, входить до групи найбільших страхових організацій України за обсягом премій, величиною власних активів і сум страхових відшкодувань. Компанія має в своєму розпорядженні 28 ліцензій на різні види обов'язкового і добровільного страхування, надає страхові послуги корпоративним і роздрібним клієнтам. 26.12.2017 рейтингове агентство "IBI-Рейтинг" підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ "Акціонерна страхова компанія ІНГО Україна" за Національною рейтинговою шкалою на рівні uaАА, прогноз "стабільний".