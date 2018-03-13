В Україні різко дешевшає валюта

Долар в обмінниках Києва подешевшав до 26,05 грн, євро - до 32,20 грн. Продати долари можна за 25,95 грн, євро - за 32,00 грн.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 1-3 березня становить 26,05 грн, євро - 32,20 грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 25,95 грн, євро - за 32,00 грн за одну грошову одиницю.

У понеділок, 12 березня, вартість валюти в київських небанківських обмінних пунктах була вищою і становила 26,30 грн дол., 32,50 грн/євро.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 12 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,89/25,92 грн/дол.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 32,8964/32,9334 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 грн/рубль.