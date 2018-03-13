Власник «ТАСкомбанку» Тігіпко очолив правління фінустанови

Тігіпко змінив Катерину Мелеш, яка займала цей пост 8 місяців, її перевели на посаду радника.

Власник «ТАСкомбанку» Сергій Тігіпко очолив правління фінустанови замість Катерини Мелеш, яка займала цей пост 8 місяців, її перевели на посаду радника.

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Як повідомив банк у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, наглядова рада фінустанови призначив Тігіпка на посаду голови правління з 12 березня, терміном на три роки, зі вступом на посаду після погодження його кандидатури Національним банком України.

До цього моменту обов'язки голови правління виконуватиме перший заступник голови правління Володимир Дубєй.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк оштрафував «ТАСкомбанк» на 6,08 млн грн за ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу, а також прийняв рішення про невідповідність відповідальної особи за фінмоніторинг вимогам законодавства.

«ТАСкомбанк» (раніше - банк «Бізнес Стандарт», м. Київ) працює на ринку України з 1989 року. Власник банку Сергій Тігіпко обіймав високі посади в період президентства Віктора Януковича, в тому числі посаду віце-прем'єр-міністра-міністра соціальної політики в уряді Миколи Азарова, а також голови Національного банку України у 2003-2004 роках.