НБУ купив у банків $75 мільйонів

Загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах становив 115 млн дол.

Національний банк України на оголошеному сьогодні валютному аукціоні купив у банків 74,9 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 25,9233 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 114,8 млн дол.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 11:30 встановився на рівні 25,9151 грн/дол., учасники ринку уклали 116 угод на 65,84 млн дол.