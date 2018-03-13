Як ви ставитеся до заміни паперових 1, 2, 5 та 10 гривень на монети? – опитування УНІАН
12:44, 13 березня 2018Фінанси
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В НБУ планують поступово витіснити паперові 1,2,5 та 10 гривень монетами відповідних номіналів.
Монети мають поступово витіснити паперові 1,2,5 та 10 гривень / фото УНІАН
Національний банк України оголосив про плани поступово замінити банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень монетами відповідних номіналів. У зв’язку з цим УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, як вони ставляться до такого нововведення.
Як повідомляв УНІАН, презентацію нових монет номінальною вартістю 1, 2, 5 і 10 гривень Національний банк України має намір провести 14 березня 2018 року.
При цьому у регуляторі наголошують, що українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів, поки монети природно і поступово не замінять банкноти в обігу.
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