В Україні запровадять електронний арешт рахунків боржників

У Мін'юсті вважають, що чинний у даний час в Україні порядок значно уповільнює стягнення коштів з боржника і підвищує вартість цієї процедури.

Міністерство юстиції України має намір впровадити електронний арешт коштів на рахунках боржників у банках та інших фінансових установах в рамках зобов'язань нашої країни перед Міжнародним валютним фондом про автоматизацію процесу збору і примусове стягнення боргу.

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Як повідомляється на сайті Мін'юсту, чинний на сьогоднішній день в Україні порядок з паперовим документообігом значно уповільнює стягнення коштів з боржника і підвищує вартість цієї процедури. Зокрема, зараз інформацію про рахунки боржника виконавець отримує шляхом направлення запиту до Державної фіскальної служби України щодо юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Отримати інформацію про рахунки громадян можна лише надіславши запити в усі банківські установи країни поштою. На практиці боржники встигають вивести кошти з рахунків, а деколи постанова взагалі втрачається і не надходить до банку.

Мін'юст зазначив, що для підготовки відповідного законопроекту група українських фахівців відвідала Хорватію та Португалію, де вже існує електронний арешт коштів боржників на рахунках у банківських установах.

Як повідомляв УНІАН, Державна виконавча служба протягом 2017 року стягнула понад 2,1 млрд грн на користь державного бюджету, з яких 800 млн грн - виконавчий збір.