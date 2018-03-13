Верховний суд визнав незаконним рішення НБУ про виведення з ринку банку «Хрещатик»

Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.

Верховний суд України відмовив Національному банку в перегляді рішень судів попередніх інстанцій про визнання незаконним рішення регулятора про виведення з ринку банку «Хрещатик».

Читайте такожАудитори: керівництво банку "Хрещатик" завдало йому збитків на 2,5 мільярда

Як випливає з рішення, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень, Верховний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, які визнають протиправною постанову НБУ про віднесення банку «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних.

Також повідомляється, що постанова набирає законної сили з моменту її підписання суддями, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Раніше у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб заявляли, що рішення суду про визнання незаконною постанови НБУ про віднесення банку «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних є спробою колишніх акціонерів і менеджменту банку зняти з себе відповідальність і уникнути покарання, а не наміром відновити роботу фінустанови і повернути кошти вкладникам і кредиторам.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Хрещатик» з 6 червня 2016 року розпочав ліквідацію фінустанови. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 5 квітня 2016 року.

Банк «Хрещатик» працював на ринку України з 1993 року і входив до двадцятки найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови були громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко з часткою 24%.