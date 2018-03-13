Тігіпко вирішив об'єднати свої банки

З урахуванням важливості питання реорганізації й було прийнято рішення про призначення Тігіпка головою правління "Таскомбанку".

Наглядова рада "Таскомбанку" затвердив план дій з реорганізації фінустанови шляхом приєднання до нього "ВиЭС Банку", придбаного власником банку Сергієм Тігіпком у "Сбербанку Росії" восени минулого року.

Читайте такожТігіпко купив українську "дочку" російського "Сбербанку"

Як повідомляється на сайті "Таскомбанку", з урахуванням важливості питання реорганізації банків і було прийнято рішення про призначення Тігіпка головою правління Таскомбанку", про що банк раніше повідомив в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Довідка УНІАН. "ТАСкомбанк" (раніше - банк "Бізнес Стандарт", м. Київ) працює на ринку України з 1989 року. Власник банку Сергій Тігіпко обіймав високі посади в період президентства Віктора Януковича, в тому числі посаду віце-прем'єр-міністра-міністра соціальної політики в уряді Миколи Азарова, а також голови Національного банку України у 2003-2004 роках.