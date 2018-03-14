Нацбанк знову опустив курс гривні нижче 26 за долар

Офіційний курс НБУ на 15 березня: 100 USD – 2601.3978 грн; 100 EUR – 3217.6689 грн; 10 RUR - 4.5689 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 15 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2601.3978 (14 березня – 2591.5887)

100 EUR – 3217.6689 (14 березня – 3207.8685)

10 RUR – 4.5689 (14 березня – 4.5518)

У середу, 14 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,13/26,17 грн/дол.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що поточні котирування гривні до долара на 17 копійок нижчі порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 32,3045/32,3513 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4770/0,4779 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,0188 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 612 угод на суму 428,18 млн дол.