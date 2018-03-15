Заміна паперових банкнот монетами не призведе до прискорення інфляції в Україні - НБУ

Нацбанк України вивчав міжнародний досвід подібних операцій.

Рішення Національного банку про припинення карбування дрібних монет і поступову заміну дрібних банкнот монетами не приведе до прискорення інфляції в Україні.

Про це сказав журналістам директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Сергій Ніколайчук, коментуючи рішення регулятора про припинення карбування монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок і про поступову заміну в обігу банкнот номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень монетами.

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«Ми вивчали міжнародний досвід таких операцій - і округлення, і заміни банкнот на монети - і не знайшли жодних переконливих доказів, що це якимось чином може вплинути на інфляційні процеси», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 27 квітня випустить в обіг монети номіналами 1 і 2 гривні, а з 2019-2020 року - 5 і 10 гривень, які згодом замінять банкноти відповідних номіналів.

Також Нацбанк з 1 липня припиняє карбування монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок, при цьому встановлено правила округлення загальної суми покупки за готівку в бік зменшення при сумі від 1 до 4 копійок або в бік збільшення - при сумі від 5 до 9 копійок .

Інфляція в Україні в лютому 2018 року порівнянні з лютим 2017 року сповільнилася до 14% з 14,11% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує зниження інфляції в Україні на кінець 2018 року до 8,9%, що практично відповідає урядовим прогнозом на рівні 9%.

За поточними прогнозами Міжнародного валютного фонду і Світового банку, інфляція в Україні в поточному році сповільниться до 7%.