Грошова база в Україні в лютому перевищила 400 мільярдів

Грошова маса за цей період скоротилася на 0,5%.

Обсяг грошової бази в Україні за лютий зріс на 3,2% – до 404,825 мільярда гривень.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової бази виріс на 1,4%.

За інформацією регулятора, грошова маса (агрегат М3) скоротилася на 0,5% в лютому і на 3,2%з початку року - до 1,170 трильйона гривень.

Довідка УНІАН. Обсяг грошової бази в Україні за 2017 рік зріс на 4,6% – до 399,057 мільярда гривень, грошової маси - на 9,5% до 1,208 трильйона гривень.