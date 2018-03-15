Фігурантам санкційних списків заборонили інвестувати у Telegram

Участь в ICO також заборонено резидентам територій, щодо яких введено санкції: зокрема - Криму та Сирії.

Особи, що потрапили до будь-яких санкційних списків США, Великобританії, ЄС та Ради Безпеки ООН, не зможуть взяти участь у закритому ICO (initial coin offering — первинне розміщення монет кріптовалюти або токенів, які дають їх власникам певні права) проекту Telegram Open Network (TON) Павла Дурова.

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Як повідомляє РБК, про це йдеться у стандартній формі договору про купівлю Gram між зареєстрованою на Британських Віргінських островах Telegram Group Inc. та інвестором. Справжність копії документа журналістам підтвердив один з російських підприємців, а також топ-менеджер одного з венчурних фондів, які розглядають можливість участі в ICO проекту.

Зазначається, що заборона також поширюється на найближчих родичів фігурантів санкційних списків — дітей, чоловіків та дружин, батьків, рідних братів і сестер. Участь в ICO також заборонено будь-якому громадянину, який є резидентом або проживає на території, щодо якої поширено санкції. Такими вважаються, зокрема, Крим, Куба, Іран, Північна Корея та Сирія.

У документі зазначено, що всі потенційні інвестори TON повинні пройти процедуру KYC (know your customer), прийняту на фінансових ринках для встановлення особи клієнтів та захисту від кримінальної діяльності. В рамках KYC фізичною особою надаються такі документи, як нотаріально завірена копія паспорту, підтвердження місця проживання, рекомендація з банку та інше.

Нагадаємо, компанія Telegram, яка оперує однойменним месенджером, зібралася виручити в ході первинного розміщення токенів (ICO) близько $1,2 млрд. Творці месенджера мають намір провести ICO в два етапи. Перший в лютому буде закритим, другий у березні - публічним, а в ході кожного з них компанія розраховує залучити $600 млн. Токени, які випускає Telegram, називаються Grams. Компанія розраховує, що їх вдасться розмістити на біржі в 2019 році.