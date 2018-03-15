Чисті міжнародні резерви НБУ зросли до $6,4 мільярда
09:35, 15 березня 2018Фінанси
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Порівняно з початком року, поточний рівень чистих міжнародних резервів на 3,8% нижче.
Ілюстрація REUTERS
Чисті міжнародні резерви Національного банку України в лютому зросли на 4,2% - до 6,421 мільярда доларів.
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Як повідомляється на сайті НБУ, порівняно з початком року, поточний рівень чистих міжнародних резервів на 3,8% нижче.
Як повідомляв УНІАН, чисті міжнародні резерви Національного банку України в 2017 році зросли на 58,5% - до 6,696 мільярда доларів.
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