НБУ цьогоріч проведе стрес-тестування 25 банків (список)

У регуляторі зазначили, що на 25 зазначених банків припадає 93% активів банківського сектору України.

Національний банк України поточного року, в рамках щорічної перевірки стійкості банківської системи країни, яка передбачає оцінку якості активів усіх банків, проведе оцінку 25 банків.

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Згідно матеріалах, розданих журналістам в ході прес-конференції, присвяченій стрес-тестування, на 25 зазначених банків припадає 93% активів банківського сектору України.

Зокрема, 2018 року будуть перевірені "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Альфа-Банк", "Укргазбанк", ПУМБ, "УкрСиббанк", "Ощадбанк Росії", "Укрсоцбанк", "ОТП банк", "Південний", "Креді Агріколь Банк", "Промінвестбанк", "Таскомбанк", "Прокредит Банк", "Кредобанк", "ВТБ банк", банк "Кредит Дніпро", "Мегабанк", банк "Схід", "А-Банк", "Ідея Банк", "Універсал Банк" і "Банк інвестицій та заощаджень".

"Банки, які за підсумками оцінки стійкості матимуть потребу в капіталі, повинні до кінця року розробити і виконати програму капіталізації або план заходів для підтримки або відновлення рівня капіталу", - йдеться в повідомленні.