GfK Ukraine: більшість опитаних виступають за жорсткий контроль і високу ціну ліцензії для операторів лотерей

Такими є дані опитування мешканців Києва щодо їхнього ставлення до азартних ігор на гроші, здійсненного компанією GfK Ukraine у ​​березні 2018 року.

77% респондентів виступають за жорсткий контроль операторів лотерей з боку держави. 67% опитаних вважають, що оператори зобов'язані платити високу ціну за державну ліцензію, яка дає право проводити лотереї.

Також більшість опитаних (67%) вважає, що оператором лотерей мають бути лише ті компанії, які мають багаторічний досвід роботи на ринку та доброчесну репутацію.

При цьому 86% опитаних відзначили, що держава повинна гарантувати добропорядність операторів лотерей та виплати виграшів.

Такими є дані опитування мешканців Києва щодо їхнього ставлення до азартних ігор на гроші, здійсненного компанією GfK Ukraine у ​​березні 2018 року.

За даними GfK Ukraine, за останні 5 років кожен п'ятий киянин (21%) хоча б один раз грав в азартну гру на гроші. 14% грали у лотерею, 4% – у карти і стільки ж робили ставки у букмекерів, а 2%, відповідаючи на запитання соціологів, зазначили, що грали на ігрових автоматах і в інтернет-казино.

11% киян заявили, що хотіли б грати в лотереї в майбутньому, а взяти участь в інших азартних іграх висловили бажання менше 3%.

В опитуванні взяли участь 1000 респондентів у віці від 18 років. Вибірка є репрезентативною за статтю та віком, максимальна похибка – 2,6%. Опитування проводилося методом комп'ютеризованого телефонного інтерв'ю із дзвінками на номери мобільних телефонів.