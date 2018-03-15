У Гройсмана взялися за криптовалюту: майнінг стане професією

12:24, 15 березня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на своїй сторінці в Facebook.

"Майнінг отримає власний КВЕД в Україні. Щойно урядовий комітет підтримав рішення доповнити Класифікатор видів економічної діяльності пунктом про майнінг як діяльності з підтримки функціонування розподіленої бази даних, забезпечення їх цілісності, незмінності та узгодженості шляхом проведення обчислювальних операцій електронно-обчислювальними машинами", - повідомив Кубів.

Віце-прем'єр висловив подяку криптосуспільству за конструктивну співпрацю з цього питання. Нормативно-правовий акт для внесення змін до КВЕД доручено розробити Мінекономрозвитку, Агентству електронного уряду, Мінфіну, Мін'юсту, Держкомстату, а також за згодою: Нацбанку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, СБУ ТА Міненерговугілля.

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Як повідомляв УНІАН, голова Комітету Верховної Ради з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко в кінці січня закликав уряд сприяти розвитку майнінгу в Україні, відокремивши цю діяльність від законодавчого регулювання криптовалют.

Довідка УНІАН. Майнінг - комп'ютерний обчислювальний процес, який дозволяє емітувати" кріптовалюти. Майнінг являє собою процес запису транзакцій з біткойнами (або іншими криптовалютами) до блокчейну, загальнодоступної бази даних за всіма операціями, яка відповідає за підтвердження транзакції.

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Теги: #криптовалюта в Україні#майнінг в Україні