У НБУ впевнені, що більшість банків зможуть пройти стрес-тестування

За даними НБУ, більшість банків, які підлягають оцінці, є достатньо капіталізованими після того, як вони пройшли діагностику в 2015 році та виконали програму з капіталізації.

Національний банк України очікує, що більшість українських банків з 25, в яких буде проводитися стрес-тестування в 2018 році, успішно пройдуть і не будуть мати потребу в додатковому капіталі.

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Про це в ході прес-конференції повідомив директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук.

"Ми очікуємо, що стрес-тестування буде пройдено безболісно. Більшість із підлягають оцінці банків є достатньо капіталізованими після того, як вони пройшли діагностику в 2015 році і виконали програму капіталізації, розроблену за результатами попереднього аналізу. Тому ми абсолютно впевнені, що велика частина банків не буде мати потребу в додатковому капіталі. Я впевнений, що нестача капіталу буде проблемою декількох банків з переліку ТОП-25", - зазначив він.

За його словами, НБУ планує завершити стрес-тестироваие для усіх банків до 10 серпня. Ваврищук додав, що якщо банк за підсумками оцінки стійкості буде мати потребу в додатковому капіталі, він буде зобов'язаний подати до 1 листопада програму докапіталізації і до 31 грудня 2018 року виконати її.

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"Дуже важливий момент: весь цикл стрес-тестування - від проведення розрахунків до виконання програми докапіталізації триватиме один календарний рік. Для нас принципово, щоб все було в межах одного календарного року. Ця вправа буде повторюватися з року в рік, і важливо, щоб не було перетину попереднього стрес-тестування з новим стрес-тестуванням", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у поточному році, в рамках щорічної перевірки стійкості банківської системи країни, яка передбачає оцінку якості активів усіх банків, проведе оцінку 25 банків.

Зокрема, в 2018 році будуть перевірені "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Альфа-Банк", "Укргазбанк", ПУМБ, "УкрСиббанк", "Ощадбанк Росії", "Укрсоцбанк", "ОТП банк", "Південний", "Креді Агріколь Банк", "Промінвестбанк", "Таскомбанк", "Прокредит Банк", "Кредобанк", "ВТБ банк", банк "Кредит Дніпро", "Мегабанк", банк "Схід", "А-Банк", "Ідея Банк", "Універсал Банк" і "Банк інвестицій та заощаджень".