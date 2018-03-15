Рада звільнила Гонтареву і розглядає призначення нового голови НБУ (наживо)

У рамках розгляду питання передбачається доповідь представника президента в парламенті, членів профільного комітету Верховної Ради, доповідь самої Гонтаревої, а також виступи народних депутатів.

Верховна Рада розпочала розгляд питання про звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови Національного банку України.

Читайте такожСмолій заявив, що призначення голови Нацбанку не пов'язане з програмою МВФ

Як передає кореспондент УНІАН, в рамках розгляду питання передбачається доповідь представника президента в парламенті, членів профільного комітету Верховної Ради, доповідь самої Гонтаревої, а також виступи народних депутатів.

Наступним питанням має бути призначення нового голови НБУ.

Гонтарева та виконувач обов’язків голови НБУ Яків Смолій перебувають у “гостьовій” ложі.

Довідка УНІАН. Діюча голова НБУ, яка після трирічного перебування на посаді подала президенту Петру Порошенко прохання про відставку з 10 травня 2017 року та пішла у тривалу відпустку, за вимогами законодавства перед звільненням повинна відзвітувати перед Верховною Радою.

З 11 травня 2017 року обов'язки голови НБУ виконує Смолій.

На підтримку кандидатури Смолія вже виступили парламентські фракції «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт». Також на його підтримку висловилися члени правління та ради НБУ, представники бізнес-спільноти, включаючи Незалежну асоціацію банків України і Американську торговельну палату.