Гонтарева відзвітувала в Раді: вважаю мою місію повністю виконаною

За її словами, реформи в банківському секторі були здійснені, банківська система прозора, а банки готові розпочати кредитування.

Голова Національного банку Валерія Гонтарева вважає свою місію на посаді голови регулятора повністю виконаною, оскільки реформи в банківському секторі було здійснено, банківська система прозора, а банки готові почати кредитування. Читайте такожУ НБУ впевнені, що більшість банків зможуть пройти стрес-тестування

Про це вона заявила в ході звіту у Верховній Раді.

«Вважаю мою місію повністю виконаною, тому що реформи зроблено», - сказала вона.

Екс-голова НБУ зазначила, що за час її каденції було забезпечено макрофінансову стабільність, країна перейшла на гнучкий валютний курс, було очищено банківську систему від неплатоспроможних банків і посилено її стійкість на майбутнє.

«Метою всіх рішень, які приймав Національний банк, було стабілізувати фінансову систему, зупинити свавілля в банківському секторі, закласти основи для подальшого розвитку, сталого економічного зростання та підвищення добробуту українців на майбутнє», - сказала Гонтарева.

Вона зазначила, що реалізована під її керівництвом реформа банківського сектору увійшла в кращі світові практики центробанкінгу. Гонтарева нагадала, що було проведено масштабну діагностику банківського сектору, внаслідок якої банки сьогодні вже збільшили свій капітал на 319 млрд грн гривень.

Також Гонтарева закликала всі гілки влади безупинно працювати над зниженням рівня інфляції в Україні до 5% протягом наступних двох років.

«Хочу наголосити, що всім гілкам влади потрібно безупинно працювати, щоб знизити рівень інфляції до цього рівня протягом наступних двох років», - сказала вона.

Гонтарева нагадала, що з 2015 року НБУ отримав новий мандат - забезпечення цінової стабільності.

"Ми повністю перезавантажили і побудували нову монетарну політику - таргетування інфляції. Альтернативи для нашої держави не існує. Світовий досвід свідчить, що обраний нами режим найбільш ефективний для забезпечення низької та стабільної інфляції», - сказала голова НБУ.

Гонтарева нагадала, що за її каденції у 2016 році була досягнута мета по інфляції на рівні 12%.

"Але це лише початок, середньострокова мета НБУ - 5%. Це прийнятний рівень інфляції для країн, які розвиваються», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада почала розгляд питання про звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови Національного банку України.

У рамках розгляду питання передбачається доповідь представника президента в парламенті, членів профільного комітету Верховної Ради, доповідь самої Гонтаревої, а також виступи народних депутатів.

Наступним питанням має бути призначення нового голови НБУ.

Гонтарева і виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій знаходяться в "гостьовій" ложі.

Голова НБУ Валерія Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала президенту Петру Порошенко прохання про відставку з 10 травня 2017 року і пішла у тривалу відпустку. З 11 травня минулого року її обов'язки виконував перший заступник голови НБУ Яків Смолій.

Президент 18 січня подав у парламент, як того вимагає Конституція, пропозицію звільнити з посади голови Національного банку Гонтареву і призначити на її місце Смолія. Відповідні проекти постанов було схвалено Комітетом Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності.