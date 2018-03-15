Рада звільнила Гонтареву

Рішення підтримали 342 депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Верховна Рада України підтримала пропозицію президента Петра Порошенка звільнити Валерію Гонтареву з посади голови Національного банку України.

Читайте такожНБУ цьогоріч проведе стрес-тестування 25 банків (список)

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову (7500) проголосували 342 депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Під час звіту перед голосуванням про відставку, Гонтарева заявила, що вважає свою місію на посаді голови НБУ повністю виконаною, оскільки реформи в банківському секторі проведені, а банківська система прозора і готова відновити кредитування.

Водночас керівники парламентських фракцій виступили з різкою критикою дій НБУ під керівництвом Гонтаревої, звинувачуючи її у стрімкій девальвації гривні, масовому банкрутстві банків і відсутності кредитування.

Довідка УНІАН. Голова НБУ Валерія Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку з 10 травня 2017 року та пішла у тривалу відпустку. З 11 травня минулого року її обов'язки виконує перший заступник голови НБУ Яків Смолій.

Президент 18 січня подав у парламент, як того вимагає Конституція, пропозицію звільнити з посади голови Національного банку Гонтареву і призначити на її місце Смолія. Відповідні проекти постанов схвалено Комітетом Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності.