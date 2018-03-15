Нардепи пропонують заборонити діяльність російського бізнесу в Україні

Проект закону передбачає обмеження для державних і приватних компаній, які були засновані і зареєстровані в РФ.

Представники УКРОПу виступають з ініціативою посилення фінансово-економічних санкцій проти Російської Федерації. Відповідний проект закону № 8117 «Про внесення змін до Закону України «Про санкції» щодо запобігання іноземній військовій агресії проти України» підготували народні депутати Тарас Батенко, Олександр Дубінін, Ірина Констанкевич, Валентин Дідич, Віталій Купрій, Олександр Шевченко та Віктор Шевченко.

Документ передбачає беззастережну заборону на бізнес країни-агресора в Україні. Обмеження стосуються державних і приватних компаній, які були засновані й зареєстровані в РФ. Таким чином санкції поширюються, приміром, на російські банки, торгівельні мережі, автозаправні станції, які досі працюють в Україні. Під санкції повинні потрапити також російські підприємці та пов`язані з ними особи, які мають спільний бізнес чи проекти.

«Мета запропонованих змін полягає не тільки в якнайглибшому приєднанні України до світових санкцій щодо держави-агресора – Росії, а й, передусім, у прагненні очолити цей рух», – пояснили в УКРОПі.

У пояснювальній записці до законопроекту також зазначено, що його метою є посилення фінансово-економічного тиску на найбагатших росіян та їхнє оточення. Такі дії мають змусити сусідню країну відмовитися від агресивних планів стосовно України.

«Ми розраховуємо, що внаслідок посилення санкцій Росія не зможе виконувати соціальні зобов’язання щодо власних громадян. У підсумку тиск всередині країни змусить президента РФ піти із займаної посади або змінити агресивну політику щодо України», – зазначили укропівці.