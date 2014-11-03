Рубль продовжує падати в очікуванні санкцій за визнання Росією "виборів" на Донбасі

Станом на 11:15 за місцевим часом російська валюта на Московській біржі торгується близько позначки 43,5 рубля за долар, пише Радіо Свобода.

Це близько до історичного мінімуму в районі 43,6 рубля за долар, зафіксованого під час торгів 30 жовтня.

Читайте такожБанк Росії у спробах врятувати рубль від падіння різко підвищив ключову ставку

Рубль також слабшає і щодо єдиної європейської валюти. Станом на 11:15 за часом Москви російська валюта торгувалася близько позначки 54 з третиною рубля за євро. Це дещо нижче від історичного мінімуму в 55 рублів за євро, який також фіксувався минулого четверга.

Раніше, 31 жовтня, УНІАН повідомляв, що російський рубль знову ввійшов у піке.

Країни Заходу запровадили проти Росії кілька раундів санкцій через агресивну політику Москви щодо України – анексію Криму та підтримку озброєних сепаратистів на сході країни.

Ринкові аналітики припускають, що нові санкції можуть бути запроваджені через визнання Росією так званих «виборів» на частині території Донецької і Луганської областей України, проведених 2 листопада нелегальними збройними угрупованнями. Жодна інша країна світу не вдалася до такого кроку.