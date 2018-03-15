Рада призначила Смолія головою Нацбанку

Відповідне подання президента підтримали 247 депутатів.

Верховна Рада України підтримала пропозицію президента Петра Порошенка призначити Якова Смолія, який з 11 травня 2017 року виконує обов'язки голови Національного банку, на цю посаду на постійній основі.

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Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову (7501) проголосували 247 депутата за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Виступаючи перед депутатами, представник президента в парламенті Ірина Луценко зазначила, що запропонована кандидатура повною мірою відповідає вимогам законодавства. За її словами, Смолій має науковий ступінь кандидата економічних наук і працює в банківській системі України понад 25 років.

«З огляду на зазначений практичний досвід, високий професіоналізм Якова Смолія, а також на його бездоганну ділову репутацію, президент України звертається до парламенту з пропозицією підтримати запропоновану ним кандидатуру на пост голови Національного банку України», - сказала вона.

У свою чергу, перший заступник голови парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Михайло Довбенко повідомив, що подання президента схвалено комітетом.

«Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проект постанови про призначення Смолія Якова Васильовича на посаду голови Національного банку України», - сказав депутат.

Виступаючи перед голосуванням, Смолій зазначив, що мета НБУ під його керівництвом залишається незмінною - це збереження цінової і фінансової стабільності, сприяння економічному зростанню та інтеграція української фінансової системи в європейську.

«Ми продовжимо докладати зусиль, щоб фінансова система стала ще більш стійкою до зовнішніх шоків. Будемо захищати її стабільність від політичних впливів, стояти на сторожі інтересів ринку. І ми не допустимо повернення до домінування фіскальної політики над монетарної ціною купівельної спроможності українців», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку з 10 травня 2017 року та пішла у тривалу відпустку. З 11 травня минулого року її обов'язки виконував перший заступник голови НБУ Яків Смолій.

Президент 18 січня подав у парламент, як того вимагає Конституція, пропозицію звільнити з посади голови Національного банку Гонтареву і призначити на її місце Смолія.

Сьогодні, 15 березня, Верховна Рада України підтримала пропозицію президента Петра Порошенка звільнити Валерію Гонтареву з посади голови Національного банку України.