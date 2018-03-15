Кандидат наук і мільйонер: що потрібно знати про нового очільника Нацбанку Якова Смолія

Протягом останніх десяти місяців Смолій виконував обов'язки голови Нацбанку після того, як Гонтарєва пішла у довгострокову відпустку.

Верховна Рада призначила Якова Смолія головою Національного банку України. Він був виконуючим обов'язки на цій посаді майже рік.

Яків Смолій народився 1 лютого 1961 р. в с. Вербовець Лановецького району Тернопільської області. Закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю "Прикладна математика". З 1981 по 1983 р. працював лаборантом науково-дослідного сектора університету. Кандидат економічних наук.

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З 1983 по 1987 рік працював в Тернопільському фінансово-економічному інституті (нині – Тернопільський національний економічний університет), а з 1987 по 1991 рік – на Тернопільському радіозаводі «Оріон».

З 1991 по 1994 рік Смолій працював в Управлінні НБУ в Тернопільській області, а потім в Акціонерному поштово-пенсійному банку «Аваль», де став начальником управління автоматизації. Майже відразу він став акціонером цього банку. З 1996 року працював заступником голови правління.

У 2005 році Смолій спільно з десятьма партнерами створили Банк Престиж. За інформацією сайту Financial Club, в липні 2006 р. австрійський Erste Bank підписав договір про купівлю 50,5% акцій "Престижу" за 35,3 млн доларів, але вже в грудні він вирішив купити 100% акцій банку за 104 млн дол. Смолій продав належні йому акції, а з посади голови наглядової ради банку "Престиж" був відкликаний в жовтні.

Згодом Смолій став директором з питань банківського бізнесу в ЗАТ "Престиж-груп" і займав цю посаду з 2006 по 2014 р.

Також є інформація про те, що в "Престиж-груп" Смолій займався молочним бізнесом, був членом наглядової ради ЗАТ "Молочний Альянс", а також членом спостережної ради ПАТ "Новоархангельський сирзавод", який покинув 14 березня 2014 року за власним бажанням.

З початку 2016 року Яків Смолій був в. о. першого заступника голови НБУ, займаючи посаду, яка стала вакантною після відходу з НБУ Олександра Писарука. У жовтні 2016 року Рада НБУ затвердила Якова Смолія на посаді першого заступника голови НБУ.

11 травня 2017 року Яків Смолій став безстроково виконувати обов'язки глави НБУ, оскільки Валерія Гонтарєва пішла в довгострокову відпустку, чекаючи свого звільнення парламентом.

Згідно електронної декларації, за 2016 рік Смолій отримав сукупний дохід у розмірі майже 18,6 млн грн. Більша частина цих грошей, 7,3 млн грн – відсотки за депозитами.

Смолій одружений, у нього є дві дочки.