У Польщі підрахували, скільки мільярдів українці перевели додому
Обсяг грошових переказів українських громадян з Польщі зріс у 2017 році майже в півтора рази і становить 13 мільярдів злотих (близько 100 мільярдів гривень).
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ Польщі Бартоша Ціхоцька.
"Якщо в 2016 році українські заробітчани переказали додому 8 мільярдів злотих, то останні дані нашого центрального банку показують, що в 2017 році було перераховано вже 13 мільярдів злотих - це близько 100 мільярдів гривень",- зазначив він.
Загалом з використанням систем переказу коштів, створених як резидентами, так і нерезидентами, у 2017 році до України було переведено 2,38 мільярда доларів (в еквіваленті), за межі України - 286 мільйонів доларів, в межах країни - 4,46 мільярда доларів.