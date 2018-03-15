Топ-менеджера «Ощадбанку» підозрюють у розкраданні майже 17 мільйонів гривень

Оперативники встановили, що посадовець систематично здійснював незаконні операції з облігаціями внутрішньої державної позики, які належали "Ощадбанку».

Служба безпеки України викрила топ-менеджера «Ощадбанку» в розкраданні грошей держбанку на суму понад 16 млн грн.

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Про це повідомила прес-служба СБУ.

Згідно з повідомленням, оперативники встановили, що чиновник систематично здійснював незаконні оборудки з облігаціями внутрішньої державної позики, які належали "Ощадбанку".

«За висновками експертизи, через дії топ-менеджера державному банку завдано збитків у розмірі 16,7 мільйона гривень», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з цілодобовим носінням електронного браслета.

Як прокоментувала відповідне рішення суду прес-служба «Ощадбанку», запобіжний захід за рішенням суду застосовано до керівника одного з департаментів банку.

"Банком отримано відповідні документи, рішення суду буде виконано належним чином. Співробітника відсторонено від виконання службових обов'язків. Банк працює в стандартному режимі", - йдеться в повідомленні.

За наявною в банку інформацією, зазначені обставини стосуються операцій, що проводились у період до 2014 року.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі. За підсумками 2017 року банк отримав 558,523 млн грн прибутку, проте на 1 січня 2018 року непокритий збиток минулих років становив 22,111 млрд грн.