Росіянам, потрапили під санкції, заборонили інвестувати в Telegram

Заборона також поширюється на найближчих родичів таких осіб - дітей, подружжя, батьків, рідних братів та сестер.

Telegram Open Network в ході закритих раундів ICO відмовляє інвесторам, які потрапили під міжнародні санкції.

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Про це повідомляє РБК з посиланням на стандартну форму договору про купівлю Gram між зареєстрованої на Британських Віргінських островах Telegram Group Inc. і інвестором.

Особи, що потрапили в будь санкційні списки США, Великобританії, Євросоюзу і Ради Безпеки ООН, не зможуть взяти участь ні в одному з раундів закритого ICO проекту Telegram Open Network (TON) Павла Дурова.

Заборона також поширюється на найближчих родичів таких осіб - дітей, подружжя, батьків, рідних братів і сестер.

Крім того, заборонено брати участь у ICO будь-якому громадянину, який є резидентом або проживає на території, щодо якої поширені санкції. В договорі зазначено, що на момент складання ними вважаються Крим, Куба, Іран, Північна Корея і Сирія.

У документі також зазначено, що всі потенційні інвестори TON повинні пройти процедуру KYC (know your customer - англ. "знай свого клієнта"), прийняту на фінансових ринках для встановлення особи клієнтів та захисту від кримінальної діяльності.

В рамках KYC фізичною особою надаються такі документи, як нотаріально завірена копія паспорту, підтвердження місця проживання, рекомендація з банку і ін.

Нагадаємо, ICO Telegram зібрало заявок на 3,8 мільярда доларів, замість запланованих 850 мільйонів.