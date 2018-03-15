Бахматюк про заяви Гонтаревої: досить відвертатися і закривати вуха

Бізнесмен розповів про тактику «тисячі порізів», яку використовував Нацбанк проти Ukrlandfarming.

Голова ради директорів агрохолдингу Ukrlandfarming і власник «Ві Ей Бі банк» і банку «Фінансова ініціатива» Олег Бахматюк вважає провокаційною маніпуляцією заяви звільненої сьогодні Верховною Радою екс-глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої про заборгованість його банків щодо рефінансування.

Про це він заявив журналістам, передає прес-служба Ukrlandfarming.

«Ще місяць тому Валерія Гонтарєва запевняла всіх, що сума заборгованості моїх банків становить 38 млрд, грн.,а сьогодні вже називає – 10 млрд гривень. Що в черговий раз свідчить про відверту брехню і маніпуляції з боку екс-чиновниці. Ми протягом двох років докладаємо титанічні зусилля, щоб нас хоча б почули і сіли з нами за стіл переговорів. Ми готові погасити всі борги перед державою, готові розглядати варіанти компромісів, самі напрацювали цілий ряд пропозицій, які будуть вигідні і Нацбанку, і державі. Але спочатку була установка на те, щоб навісити ярлики, щоб виставити банкірів лиходіями, а регулятора – в білих шатах. Тому сьогодні ми звертаємося до Нацбанку: досить відвертатися і закривати вуха, робити вигляд, що ви не помічаєте бізнес. Пора переходити до цивілізованого діалогу», - підкреслив Олег Бахматюк.

За його словами, тактика «тисячі порізів», яку використовував Нацбанк проти Ukrlandfarming, неодноразово могла призвести до рейдерського захоплення бізнесу. «І ми не виключаємо, що глуха стіна, на яку ми натикалися всякий раз звертаючись до Нацбанку зі своїми пропозиціями – була однією з передумов для такого захоплення», - додав Бахматюк.

За словами голови наглядової ради Ukrlandfarming, незважаючи на "відсутність конструктивної взаємодії з НБУ" протягом двох останніх років, компанія має намір і далі пропонувати варіанти виходу з ситуації, у тому числі і в переговорах з новим главою НБУ.

Нагадаємо, раніше Ukrlandfarming звернувся до Нацбанку і Фонду гарантування вкладів з пропозицією реструктуризувати борги виведених з ринку банків «Ві Ей Бі» і «Фінансова ініціатива» перед державою. У компанії на сьогодні працює близько 37-ми тисяч осіб, підприємства холдингу є фінансово стійкими, регулярно погашають борги перед зовнішніми кредиторами (більше $500 млн за останні три роки), виплачують зарплату, а обсяг виробленої продукції в еквіваленті сягає 1,5% ВВП України.

Експерти відзначали, що досягнення НБУ і Ukrlandfarming компромісу щодо реструктуризації позик стало б хорошим сигналом як для внутрішніх, так і для іноземних інвесторів, оскільки продемонструвало б бажання регулятора йти на компроміси заради зростання економіки. Крім того, шляхом Ukrlandfarming могли б піти і акціонери інших банків.