Євросоюз із нового року знизить мита для України

ЄС в односторонньому порядку продовжить режим преференцій для українських товарів, зменшивши митні тарифи до передбачених в Угоді про асоціацію показників в односторонньому порядку з 1 січня 2015 року, попередньо продовживши режим автономних торгових преференцій до 31 грудня 2014 року, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

Згідно з рішенням Ради ЄС від 24 жовтня 2014 року, режим автономних торгових преференцій, що діє з 23 квітня цього року, було продовжено до 31 грудня, говориться в інформаційному повідомленні Мінекономрозвитку. Одночасно рішення передбачає одностороннє зменшення митних тарифів строком на рік з 1 січня 2015 року до показників, передбачених Угодою про асоціацію України і ЄС. Зазначені преференції діятимуть до набуття чинності економічної частини Угоди про асоціацію з 1 січня 2016 року.

Крім того, до 31 грудня 2014 року українські експортери зможуть використовувати квоти, які не були використані в період з 23 квітня до 31 жовтня цього року.

Читайте такожУ МЗС України пояснили особливості часткового застосування Угоди з ЄСЯк повідомляв УНІАН, 24 жовтня 2014 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження терміну дії режиму автономних торгових преференцій. При цьому Україні вдасться зберегти баланс між реалізацією положень ЗВТ з ЄС і продовженням дії режиму вільної торгівлі з Росією в рамках Угоди про вільну торгівлю СНД.