Залишок коштів на рахунку держказначейства за місяць знизився на 1,6 млрд гривень

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на початок листопада становив 8,476 млрд грн, що на 1,579 млрд грн менше, ніж на початок жовтня 2014 року, повідомляється на сайті Держказначейства.

Згідно з повідомленням, порівняно з початком року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства зріс у 5 разів, порівняно з аналогічним періодом минулого року - у 21 раз.

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Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на початок жовтня склав 10,055 млрд грн, що на 3,358 млрд грн менше, ніж на початок вересня 2014 року.

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Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходження податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.

Протягом 2013 року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства двічі оновив історичний мінімум за останні 10 років, на початок січня і листопада знизившись до 458 і 410 млн грн відповідно.