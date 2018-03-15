МВФ вітає призначення Смолія головою НБУ

У Фонді зазначили важливість незалежності регулятора.

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд вітає призначення Якова Смолія головою Національного банку України і розраховує на співпрацю з ним і з очолюваною ним інституцією.

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Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, переданій УНІАН.

Представник Фонду зазначив, що упродовж останніх років Нацбанк разюче просунувся вперед у питаннях грошово-кредитної політики та оздоровлення банківської системи і постав як критично важливий якір стабільності в Україні.

«Важливо, щоб НБУ в складі команди високопрофесійних фахівців продовжував ці зусилля і залишався незалежним», - наголошується в заяві.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол. Термін програми закінчується в березні 2019 року.

26 січня президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і наголосив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

За інформацією МВФ, для отримання чергового траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілям співробітництва, прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність до імпортних паритетів, створити антикорупційний суд і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більше як 2,5% ВВП.