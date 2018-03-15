Порошенко назвав завдання Смолія на посаді голови Нацбанку

За словами президента, перед новим головою НБУ стоїть завдання комплексної реформи банківського сектора.

Перед новим головою Національного банку Яковом Смолієм, за призначення якого сьогодні, 15 березня, проголосувала Верховна Рада, стоїть завдання комплексної реформи банківського сектору.

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Про це на своїй сторінці Twitter написав президент Петро Порошенко.

«Перед новим головою Національного банку України Яковом Смолієм стоять амбітні завдання з комплексної програми реформ банківського сектору», - написав Порошенко.

Він також зазначив, що вдячний Валерії Гонтаревій за професіоналізм, особисту відповідальність і значні кроки в реформуванні банківського сектору.

На прес-брифінгу, присвяченому призначенню голови НБУ, президент також подякував парламенту, який з першого разу підтримав призначення Смолія.

«Ми вже маємо привітання від наших іноземних країн-партнерів, тому що це значна ознака впевненості, стабільності фінансово-банківської системи України. Більше того, в нашій співпраці з Міжнародними валютним фондом, міжнародними фінансовими організаціями це сьогодні означає прорив», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 15 березня підтримала пропозицію президента Петра Порошенка призначити Якова Смолія, який з 11 травня 2017 року виконує обов'язки голови Національного банку, на цю посаду на постійній основі.

Голова НБУ Валерія Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала президентові прохання про відставку з 10 травня 2017 року та пішла у тривалу відпустку. З 11 травня минулого року її обов'язки виконував перший заступник глави НБУ Яків Смолій.

Президент 18 січня подав до парламенту, як того вимагає Конституція, пропозицію звільнити з посади голови Національного банку Гонтареву і призначити на її місце Смолія.