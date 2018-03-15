Парламент призначив головою Рахункової палати Пацкана з БПП
17:54, 15 березня 2018Фінанси
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Таке рішення підтримали 309 народних депутатів.
Пацкан став головою Рахункової плати / фото УНИАН
Верховна Рада України обрала народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Валерія Пацкана головою Рахункової палати.
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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 309 народних депутатів.
Кандидатуру Пацкана на посаду голови Рахункової палати, відповідно до законодавства, вніс голова Верховної Ради Андрій Парубій.
Також парламент достроково припинив повноваження народного депутата Пацкана. За це рішення проголосували 279 народних депутатів.
Пацкан написав заяву про складення депутатських повноважень.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 березня, парламент обрав ще 8 членів Рахункової палати.
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