НБУ продовжив дію санкцій щодо «дочок» російських держбанків

Йдеться про заборону цим банкам здійснювати будь-які фінансові операції, що передбачають перерахування коштів або виведення капіталів за межі України на користь пов'язаних з банками осіб.

Національний банк України продовжив дію санкцій щодо "Сбербанку", "Промінвестбанку", "ВТБ Банку", "БМ Банку" з метою виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

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Згідно з повідомленням на сайті НБУ, відповідні зміни затверджено постановою правління Національного банку України від 15 березня 2018 року, яке набуває чинності 16 березня.

«Йдеться про заборону цим банкам здійснювати будь-які фінансові операції, що передбачають перерахування коштів або виведення капіталів за межі України на користь пов'язаних з банками осіб», - йдеться в повідомленні на сайті НБУ.

Регулятор зазначив, що санкції спрямовані на захист інтересів клієнтів, які обслуговуються в зазначених банках. Вони також унеможливлюють виведення цими банками капіталів з України на користь материнських банків та інших пов'язаних з ними осіб.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 6 березня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018 року про продовження на один рік санкцій проти «Сбербанку», «Промінвестбанку», «ВТБ Банку» і «БМ Банку».

Санкції передбачають заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не стосуються розрахунків через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації і продажу банків.