Гривня на міжбанку знизилася до 13,48 за долар

Котирування гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок, 3 листопада, на середину торгів утримуються на рівні відкриття - 12,96/13,48 грн/дол.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що ринок традиційно не активний, кількість угод незначна, а попит на валюту перевищує пропозицію.

Читайте такожНБУ сьогодні продав банкам майже $200 млн за курсом 12,95 грнЗа інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро на рівні 16,23/16,85 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,29/0,31 грн/рубль.