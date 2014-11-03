Гривня на міжбанку знизилася до 13,48 за долар
12:44, 03 листопада 2014Фінанси
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Ринок сьогодні не активний, кількість угод незначна.
Попит на валюту перевищує пропозицію / Фото УНІАН
Котирування гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок, 3 листопада, на середину торгів утримуються на рівні відкриття - 12,96/13,48 грн/дол.
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що ринок традиційно не активний, кількість угод незначна, а попит на валюту перевищує пропозицію.
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