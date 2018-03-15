Депутати призначили новий склад Рахункової палати

Також Верховна Рада звільнила попередній склад Рахункової палати

Верховна Рада України призначила 9 членів Рахункової палати. Читайте такожРада призначила Смолія головою Нацбанку Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 263 народних депутата із 366, зареєстрованих у сесійній залі. Так, членами Рахункової палати стали Віктор Богун, Андрій Дідик, Ірина Іванова, Андрій Майснер, Василь Невідомий, Цезар Огонь, Валерій Пацкан, Олександр Яременко та Ігор Яремчук. Також Рада звільнила попередній склад Рахункової палати України. Парламент прийняв постанову «Про звільнення голови і інших членів Рахункової палати» (№4283). За дане рішення проголосували 248 народних депутатів. Згідно з документом, Роман Магута звільнений від посади голови Рахункової палати. Відповідно до постанови, у зв'язку із закінченням терміну повноважень звільнено таких членів Рахункової палати: Олександра Яременка – з посади заступника голови Рахункової палати; Анатолія Юхимчука – з посади секретаря Рахункової палати; Ларису Вітковську – з посади головного контролера Рахункової палати; Ігоря Зарембу – з посади головного контролера Рахункової палати; Василя Невідомого – з посади головного контролера Рахункової палати; В’ячеслава Пилипенка – з посади головного контролера Рахункової палати; Георгія Самуся – з посади головного контролера Рахункової палати; Марію Шулежко – з посади головного контролера Рахункової палати. Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 березня, парламент обрав Валерія Пацкана новим головою РП.

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