Гривня дешевшає: долар і євро повертають втрачені позиції

Долар в обмінниках Києва зріс до 26,55 грн, євро - до 32,85 грн.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 15 березня становить 26,55 грн, євро - 32,85 грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 26,45 грн, євро - за 32,65 грн за одну грошову одиницю.

У середу, 14 березня, валюта в київських небанківських обмінних пунктах коштувала дешевше - 26,35 грн за долар і 32,60 грн за євро.

У четвер, 15 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,28/26,32 грн/дол.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що поточні котирування гривні до долара на 14 копійок нижчі порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,44/32,48 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2727 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 728 угод на суму 516,88 млн дол.