Падіння ВВП України за дев'ять місяців становило 3,5% - голова НБУ

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками січня-вересня 2014 року становило 3,5%.

Про це на брифінгу повідомила журналістам голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

За словами голови НБУ, нинішня ситуація в країні об'єктивно в рази краща, ніж була на початку серпня - наприкінці вересня цього року.

«Вже сьогодні Національний банк може сказати, що з початку року падіння ВВП за 9 місяців у нас становило мінус 3,5%. Можливо, статистичні дані будуть навіть кращі, наскільки ми знаємо з комітету статистики», - сказала Гонтарева і відзначила, що цей показник значно кращий за прогноз.

Голова НБУ повідомила, що Національний банк покращив прогноз падіння ВВП України за підсумками 2014 року на 2 п.п. - з 9% до 7%.

«Наш прогноз до кінця року ми покращуємо, тому що прогноз на кінець року ми планували мінус 9%, на сьогоднішній день ми покращуємо наш прогноз до рівня мінус 7%, і це дуже хороше покращення», - сказала Гонтарева.

Голова НБУ пояснила, що покращення прогнозу обгрунтоване вищими показниками ВВП за 9 місяців, ніж прогнозувалося, що, у свою чергу, зумовлено зростанням виробництва в основних експортних галузях країни, включаючи сільське господарство і металургію.

«Можна сказати, що макроекономічна ситуація в країні покращилась. Це дає оптимізм з приводу валютної виручки, яку ми чекаємо», - сказала Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України в третьому кварталі 2014 року, в постійних цінах 2010 року без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, порівняно з третім кварталом 2013 року прискорилося до 5,1%.

Водночас, порівняно з попереднім, другим кварталом і з урахуванням сезонного чинника падіння ВВП у третьому кварталі сповільнилося до 2,1%.

Як заявив минулого тижня міністр фінансів Олександр Шлапак, макропоказники України будуть переглянуті, можливо, у бік покращення, тоді як раніше він прогнозував падіння ВВП країни в 2014 році на 8-9%.

Згідно з останніми прогнозами міжнародних фінансових організацій, падіння ВВП України в 2014 році становитиме 8% за оцінками Світового банку, 9% - за оцінками Європейського банку реконструкції та розвитку, 6,5% - за оцінками Міжнародного валютного фонду.