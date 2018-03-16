Нацбанк значно послабив офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 16 березня: 100 USD – 2627.2654 грн; 100 EUR – 3242.3082 грн; 10 RUR - 4.6077 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 16 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2627.2654 (15 березня – 2601.3978)

100 EUR – 3242.3082 (15 березня – 3217.6689)

10 RUR – 4.6077 (15 березня – 4.5689)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 15 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,28/26,32 грн/дол, що на 14 копійок нижче порівняно з рівнем відкриттям торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,44/32,48 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 грн/рубль.