Нацбанк за півтора місяця витратив на підтримку гривні $1,3 млрд із резервів

Національний банк України за півтора місяця витратив на підтримку гривні із золотовалютних резервів 1,3 млрд дол.

Про це під час брифінгу повідомила журналістам голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок, 3 листопада, до середини торгів утримуються на рівні відкриття торгів - 12,96/13,48 грн/дол.

Котирування гривні щодо євро знаходяться на рівні 16,23/16,85 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,29/0,31 грн/рубль.

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Керівники найбільших банків України на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари по курсу не вище 12,95 грн/дол., після чого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку утримувалися в межах 12,95 / 13,40 грн / дол.