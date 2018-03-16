В Україні зростає безробіття

Рівень безробіття в лютому збільшився на 1,3% - до 383,7 тис. осіб.

Рівень безробіття в Україні у лютому 2018 року зріс порівняно із січнем 2018 року на 1,3% і становив 383,7 тис. осіб, повідомила Державна служба статистики.

Читайте такожКількість вакансій в Україні за рік зросла до мільйона

Кількість зареєстрованих безробітних становить 1,5% населення працездатного віку.

Серед міського населення кількість безробітних у лютому становила 199 тис. осіб, серед сільського - 184,7 тис. осіб. Безробітних жінок у лютому налічувалося 200,5 тис. осіб, а безробітних чоловіків - 183,2 тис.

Середній розмір допомоги в лютому 2018 року становив 2357 проти 2483 грн місяцем раніше.

Кількість вакансій у лютому поточного року становила 71,8 тис., конкурс на одне вакантне місце становив 5 осіб.

Дані наводяться без урахування Автономної Республіки Крим та зони проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, кількість безробітних в Україні у січні 2018 року становила 378,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у січні становив 2483 грн.