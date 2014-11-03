Британці цього тижня вперше отримають звіти влади про витрачені податки

Таким чином, Великобританія стане першою європейською країною з такою податковою звітністю, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Водночас така система вже діє в Австралії.

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У британському уряді вже назвали нову систему "революційно прозорою".

Опозиція звинувачує консерваторів, що перебувають при владі, у прагненні здобути симпатії противників соціальних видатків напередодні травневих виборів у парламент.

У випадку перемоги у 2015 році торі обіцяють ще сильніше знизити бюджетні витрати.

Раніше УНІАН повідомляв, що Британія хоче ввести кримінальну відповідальність за маніпуляції на валютному ринку.