Британці цього тижня вперше отримають звіти влади про витрачені податки
13:43, 03 листопада 2014Фінанси
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Близько 24 мільйонів британських платників податків цього тижня почнуть отримувати податкові звіти, у яких буде вказана сума сплачених ними податків, а також інформація про те, як держава витрачає ці гроші.
REUTERS
Таким чином, Великобританія стане першою європейською країною з такою податковою звітністю, пише Російська служба Бі-бі-сі.
Водночас така система вже діє в Австралії.
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У британському уряді вже назвали нову систему "революційно прозорою".
Опозиція звинувачує консерваторів, що перебувають при владі, у прагненні здобути симпатії противників соціальних видатків напередодні травневих виборів у парламент.
У випадку перемоги у 2015 році торі обіцяють ще сильніше знизити бюджетні витрати.
Раніше УНІАН повідомляв, що Британія хоче ввести кримінальну відповідальність за маніпуляції на валютному ринку.
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