Нацбанк покращив прогноз падіння ВВП за підсумками року до 7%

Про це на брифінгу повідомила журналістам голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

«Наш прогноз до кінця року ми покращуємо, тому що прогноз на кінець року ми планували мінус 9%, на сьогоднішній день ми покращуємо наш прогноз до рівня мінус 7%, і це дуже хороше покращення», - сказала Гонтарева.

Голова НБУ пояснила, що покращення прогнозу обгрунтоване вищими показниками ВВП за 9 місяців, ніж прогнозувалося, що, у свою чергу, зумовлено зростанням виробництва в основних експортних галузях країни, включаючи сільське господарство і металургію.

«Можна сказати, що макроекономічна ситуація в країні покращилась. Це дає оптимізм з приводу валютної виручки, яку ми чекаємо», - сказала Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України в третьому кварталі 2014 року, в постійних цінах 2010 року без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, порівняно з третім кварталом 2013 року прискорилося до 5,1%.

Водночас, порівняно з попереднім, другим кварталом і з урахуванням сезонного чинника падіння ВВП у третьому кварталі сповільнилося до 2,1%.

Як заявив минулого тижня міністр фінансів Олександр Шлапак, макропоказники України будуть переглянуті, можливо, у бік покращення, тоді як раніше він прогнозував падіння ВВП країни в 2014 році на 8-9%.

Згідно з останніми прогнозами міжнародних фінансових організацій, падіння ВВП України в 2014 році становитиме 8% за оцінками Світового банку, 9% - за оцінками Європейського банку реконструкції та розвитку, 6,5% - за оцінками Міжнародного валютного фонду.