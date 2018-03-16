Нацбанк вперше представив стратегію на середньостроковий період

Цілями стратегії є низька і стабільна інфляція, а також прозора й ефективна банківська система.

Національний банк України представив стратегію на середньостроковий період, розроблену вперше за столітню історію свого існування.

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«Вперше за всю столітню історію існування центрального банку як державного інституту ми розробили стратегію Національного банку, яка встановлює чіткі цілі», - заявив новопризначений голова НБУ Яків Смолій під час презентації в НБУ для банкірів, міжнародних партнерів та громадськості.

За його словами, цілями стратегії є низька і стабільна інфляція; стабільна, прозора й ефективна банківська система; відновлення кредитування; ефективне регулювання фінансового сектора; вільний рух капіталу; фінансова інклюзія; сучасний, відкритий, незалежний, ефективний центральний банк.

«Забезпечення цих цілей – не тільки дорожня карта Національного банку на найближчі роки. Для нас це символ переходу до нового наступного етапу розвитку», - підкреслив голова НБУ.

За його словами, регулятор продовжить працювати на забезпечення цінової і фінансової стабільності, а також разом з фінансовим сектором сприятиме економічному зростанню.