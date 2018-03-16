Кабмін готовий розірвати програму економічного співробітництва з Росією - Гройсман

За словами прем'єра, Росія повинна платити високу ціну за агресію.

Уряд України готовий розірвати програму економічного співробітництва з Російською Федерацією.

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Про це повідомляється на сторінці прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в Twitter.

«Уряд готовий схвалити рішення про розрив програми економічного співробітництва з РФ. Росія повинна платити високу ціну за агресію», - зазначив прем'єр.

В інтерв'ю одному з українських телеканалів Гройсман повідомив, що відповідне рішення може бути прийняте Кабінетом міністрів вже наступної середи.

«Я дав таке доручення. Ми зараз готуємо рішення уряду. Я думаю, що в середу ми його вже приймемо, про розірвання програми економічного співробітництва, яку було закладено в 2011 році», - сказав глава уряду.

За його словами, Україні необхідно переорієнтувати економіку для усунення прив'язки до Росії.

«Ми працюємо над тим, щоб переорієнтувати нашу економіку від тієї прив'язки, яку нам постійно нав'язувала Росія, прив'язуючи нас як сировинний додаток до своєї економіки. Уже після останньої агресії наша промисловість почала переорієнтовуватися», - наголосив Гройсман.

Довідка УНІАН. Програму економічного співробітництва між Україною і Росією на 2011-2020 роки було розроблено на виконання рішення від 17 травня 2010 року, ухваленого тодішніми президентами РФ і України Дмитром Медведєвим і Віктором Януковичем.

Зокрема, документ визначає відновлення репутаційних втрат у результаті конфліктів між сторонами в 2006-2009 роках за умовами транзиту газу як найбільш важливе завдання, поряд зі скасуванням взаємних обмежень торгівлі.

У 2014 році паралельно з воєнною агресією щодо України Російська Федерація почала й торгово-економічну війну, ввівши ембарго на ряд чутливих товарів українського експорту. Україна застосувала заходи у відповідь. З 2014 року частка Росії в українському експорті знизилася до 9% з майже 30%.