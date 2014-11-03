Банкіри з'ясували, що «під матрацами» в українців 8 млрд доларів

Обсяг готівкових коштів поза банками на сьогоднішній день становить до 8 млрд дол., повідомив під час брифінгу голова правління державного «Ощадбанку» Андрій Пишний.

«Сьогодні, по суті, «під матрацами» майже 8 млрд доларів. Поверніть ці гроші в українську економіку. Поверніть ці кошти підприємствам, на яких ви працюєте і за рахунок яких ви забезпечуєте своє благополуччя і отримуєте заробітну плату. Дайте можливість дихати українській економіці. Станьте внутрішніми інвесторами. Інвесторами власної країни, власного майбутнього », - сказав Пишний.

За словами банкіра, з урахуванням ситуації, що склалася Національний банк був змушений приймати непрості рішення і, всупереч критиці, приймати правильні заходи, які дозволили утримати ситуацію, щоб тепер шукати шляхи для відновлення рівноваги. Він вважає, що кроки регулятора і банківської системи дадуть позитивні результати вже найближчим часом.

«На сьогоднішній день попит на валюту, який нібито є в касах банків, на жаль, сформований не реальними вкладниками, а тими, хто бажає заробити», - підкреслив Пишний.

Банкір зазначив, що Нацбанк протягом тривалого часу підтримував валютний ринок за рахунок інтервенцій, але сьогодні є підстави переглянути встановлені раніше адміністративні заходи і повернутися до ринкових, зрозумілих механізмів банківського регулювання.

«Якби був підручник, який розповідає, як діяти, коли здійснюється військова агресія з боку держави-​​сусіда, то, напевно, ми б відкрили той розділ, де написано, як треба діяти, і почали б його читати. Немає такого підручника, тому сьогодні керівники 40 найбільших банків спільно з керівництвом НБУ сідають за круглий стіл і починають шукати шляхи вирішення », - зазначив Пишний.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі статистикою НБУ, в січні-вересні загальний обсяг депозитів в українських банках знизився на 7,8% у гривні та на 21,9% в іноземній валюті.