У Нацбанку пояснили, що відбувається з курсом гривні

Регулятор не вважає поточні коливання на валютному ринку України істотними

Національний банк України не вважає суттєвими поточні коливання гривні на валютному ринку, в результаті яких вона після практично безперервного зміцнення протягом двох місяців за два дні знецінилася до долара на 35 копійок.

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«У нас плаваючий курс», - сказав кореспонденту УНІАН заступник голови НБУ Олег Чурій, відповідаючи на запитання про відновлення зниження курсу гривні поточного тижня після безперервного зміцнення попередні два місяці.

За словами Чурія, коливання курсів у таких межах не є екстраординарними, а фундаментальні фактори для валютного ринку залишаються сприятливими.

Довідка УНІАН. В Україні девальвація гривні до долара за 2017 рік становить всього 3,2%, проте з 18 грудня минулого року національна валюта практично щодня оновлювала мінімальну річну позначку, наближаючись до історичного мінімуму в 30 грн/дол.

У другій половині січня поточного року девальваційний тиск на гривню на валютному ринку ослаб, і станом на кінець місяця обмінний курс гривні до долара повною мірою відіграв втрачені з початку року позиції.

Як наслідок, курс зміцнився на 3,8% у лютому і 4% з початку року, що і дало змогу НБУ продовжити поповнення резервів на міжбанківському ринку.

Цього тижня українська гривня після практично безперервного зміцнення протягом двох місяців за два дні 14 і 15 березня знецінилася до долара за середньозваженим курсом міжбанківського валютного ринку на 1,4% або на 35 копійок - до 26,27 грн/дол.

У п'ятницю, 16 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів встановилися на рівні 26,40/26,45 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня подешевшала до долара на 13 копійок.

Котирування гривні до євро встановилося на рівні 32,46/32,51 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4546/0,4557 грн/рубль.