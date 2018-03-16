Смолій не планує кадрових перестановок в правлінні Нацбанку

Інформацію про призначення першого заступника голови Нацбанку буде оприлюднено найближчим часом.

Новопризначений голова Національного банку України Яків Смолій не планує суттєвих кадрових перестановок в правлінні НБУ.

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"У моїх планах не передбачено зміну структури правління, за винятком однієї посади, що звільнилася", - сказав Смолій журналістам, уточнюючи, що йдеться про його заступника, який курує розрахунки і грошовий обіг, інформаційні технології.

Також Смолій повідомив, що інформація про призначення його першого заступника буде оприлюднена найближчим часом.

Говорячи про те, яким він буде керівником, Смолій пообіцяв жорстко дотримуватися курсу НБУ, обраного чотири роки тому. "Стратегія, яку ми сьогодні представили, говорить, в якому напрямку ми будемо рухатися. Безумовно, ми маємо жорстко дотримуватися тих кроків, які почали історично чотири роки тому. Будемо продовжувати в цьому напрямку", - сказав він.

При цьому голова НБУ не став порівнювати свій стиль керівництва зі стилем своєї попередниці Валерії Гонтарєвої. "Можу вам точно сказати, що я не планую міняти штани на спідницю", - пожартував Смолій, коментуючи на прохання журналістів учорашню заяву одного з депутатів, який назвав його "Гонтаревої в штанях".

Як повідомляв УНІАН, глава НБУ Валерія Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку з 10 травня 2017 року і пішла у тривалу відпустку. З 11 травня минулого року її обов'язки виконував перший заступник Яків Смолій.

Президент 18 січня 2018 року подав до парламенту, як того вимагає Конституція, пропозицію звільнити з посади голови Національного банку Гонтареву і призначити на її місце Смолія.

15 березня Верховна Рада України підтримала пропозицію президента звільнити Гонтареву з посади голови Нацбанку і призначити на цей пост Смолія.